“الراجحي”: ليبيا الأقل تضررا من صراع تشاد لأن عاصمتها بعيدة على حدودنا

زعم عبدالسلام الراجحي، الذي اعتادت قنوات الإخوان تقديمه على أنه محلل سياسي، أن الكثير من الليبيين متخوفون من حدوث هجرة ونزوح من تشاد إلى ليبيا في حال اشتدت المعارك والصراعات المسلحة هناك.

وقال “الراجحي” عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: “عندما تتعرف على التركيبة والتوزيع السكاني والامتداد القبلي والعرقي للشعب التشادي مع دول الجوار سوف تعرف أن ليبيا ستكون الدولة الجار الأقل تضررًا”.

وتابع؛ “الصراع المسلح المتوقع في تشاد سيكون حول السيطرة على العاصمة انجامينا التي تبعد عن الحدود الليبية حوالي 1100 كيلو متر”، مردفًا؛ “بينما الكاميرون ونيجيريا تبعد كليو مترات قليلة عنها بالإضافة للترابط القبلي والعرقي بين سكان انجامينا و شعوب الكاميرون و نيجيريا”.

وأكمل “الراجحي”؛ “صحيح أن انطلاق العمليات العسكرية من ليبيا لكن هذا بسبب الحالة الليبية وانتشار السلاح”، مستطردًا؛ “ستكون ليبيا بلد عبور لشباب تشاد تجاه أوروبا عبر الهجرة الغير شرعية.. حفظ الله تشاد وأهلها الكرام”.