«الفارسي»: انعكاسات الوضع في تشاد على جنوبنا كارثية فهل هناك خطة للتأمين؟

وصفت أم العز الفارسي، عضو ملتقى الحوار السياسي، انعكاسات الوضع في تشاد على جنوب ليبيا، بالكارثية، متسائلة: “هل هناك خطة للتأمين؟”.

وقالت الفارسي، في منشور لها عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “ما خشيت علي ليبيا من شيء قدر خوفي علي انفلات حدودها”.

“وأضافت “الحدود يعبر منها من خيرات ويتسرب منها من مخاطر وشرور، الوضع في تشاد الآن متفجر، وانعكاساته على الجنوب كارثية، فهل ثمة خطة للتأمين أو موقف للحماية؟”.

يشار إلى أن الجيش التشادي، قد أكد أمس الثلاثاء، مقتل الرئيس إدريس ديبي، متأثرا بإصابته خلال معارك كان يشارك فيها على الجبهة، حيث جاء مقتله غداة إعلان فوزه بولاية رئاسية سادسة.

وقال المتحدث باسم الجيش، الجنرال عزم برماندوا أغونا، في بيان عبر التلفزيون التشادي: “إن رئيس الجمهورية إدريس ديبي إيتنو لفظ أنفاسه الأخيرة مدافعا عن وحدة وسلامة الأراضي في ساحة المعركة، نعلن ببالغ الأسى للشعب التشادي نبأ وفاة ماريشال تشاد في الثلاثاء 20 أبريل 2021″.

وكان مجلس النواب، قد طالب أمس الثلاثاء، رئيس المجلس الرئاسي والحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الحدود الجنوبية تحسبًا لتداعيات الوضع في تشاد، مشددا على ضرورة إسراع اللجنة العسكرية 5+5، في توحيد المؤسسة العسكرية لضمان أمن البلاد واستقرارها.

وأهاب المجلس، بكافـة الجهات المختصة بحماية البلاد وأمنها من المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة والقيادة العامة للقوات المسلحة وحكومة الوحدة الوطنية، باتخاذ كافة الإجراءات العاجلة والحازمة من أجل تأمين وحماية البلاد وحدودها الجنوبية وصون سيادتها.