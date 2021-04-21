“الدرقاش”: المعارضة التشادية نسّقت تحركاتها مع مليشيات حفتر ومرتزقة “فاغنر”

زعم مروان الدرقاش، المحلل السياسي المقرب من المفتي المعزول الصادق الغرياني، أن “التحركات العسكرية في الجنوب الليبي الأيام الماضية لم تكن من طرف المعارضة التشادية فقط بل هي تحركات منسقة بين المعارضة التشادية ومليشيات حفتر ومرتزقة فاغنر الروسية”، على حد قوله.

وقال الدرقاش في منشور له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: إن هذا يدل على “أن المغامرة الفاشلة التي قامت بها المعارضة التشادية كانت بتنسيق بين كل هذه الأطراف بالإضافة إلي مصر التي أرسلت طائرتي شحن لمطار سبها تحمل في اعتقادي دعم عسكري لهذه العملية ربما يكون بدعم من الإمارات العربية المتحدة أيضاً”، بحسب تعبيره.

وتساءل؛ “لكن ما هو الهدف من هذا التحرك”، ليعقب بعد ذلك قائلًا؛ “الهدف بالنسبة للروس هو التوغل في القارة السمراء عبر تشاد أما بالنسبة لحفتر ومصر فالهدف محاولة المحافظة على تحالف روسيا التي بدأت تتلقى عروضاً سخية من حكومة الوحدة الوطنية قد تجعلها تفكر جدياً في الانسحاب من تحالفها مع حفتر وداعميه”، على حد زعمه.