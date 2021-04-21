«باشاغا»: بادرت مسبقاً لاستعادة العلاقات الكاملة مع الجارة مصر

رأى فتحي باشاغا، وزير داخلية فائز السراج، أنه من بادر مسبقا لاستعادة العلاقات الكاملة مع الجارة مصر.

وقال باشاغا، في تغريدة له، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: “نرحب بزيارة رئيس الوزراء المصري إلى ليبيا، ونتطلع لعلاقات وثيقة في شتى المجالات بما يحفظ سيادة البلدين ويصب في مصلحة المنطقة”.

وأضاف “لقد بادرنا مسبقا لاستعادة العلاقات الكاملة مع الجارة مصر، ووضعنا الترتيبات الدبلوماسية والأمنية لذلك. نتمنى أن تثمر الجهود في تحقيق الاستقرار والازدهار”.

عُقدت، مساء أمس الثلاثاء، في العاصمة طرابلس، مباحثات موسعة، رأسها رئيسا الحكومة المصرية الدكتور مصطفى مدبولي، وحكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد دبيبة، بحضور الوفدين الوزاريين وعدد من كبار المسئولين في البلدين.

وفي بداية المباحثات، أعرب الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء المصري، عن سعادته والوفد الوزاري رفيع المستوى المرافق له، عن تواجدهم على أرض ليبيا الشقيقة، كما نقل تحيات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، وتمنياته للأشقاء في ليبيا؛ حكومة وشعبا بالتوفيق في هذه الفترة الفارقة من تاريخ ليبيا الشقيقة.

وأشار مدبولي إلى أنه نقل رسالة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية عبد الحميد دبيبة تؤكد فحواها دعم مصر؛ قيادة وحكومة وشعباً، للدولة الليبية خلال هذه المرحلة المهمة، وحرصها على دعم ومساندة كافة المؤسسات الليبية في تحقيق المصالحة الوطنية والوصول إلى وحدة الأراضى الليبية بالكامل وتحقيق التنمية والرخاء للشعب الليبي.