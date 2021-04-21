«بوقعيقيص»: يجب أن يكون الملف الأقتصادي على قدم المساواة مع أقرانه  الأمني والسياسي

وجهت المحامية، وعضو ملتقى الحوار السياسي، آمال بوقعيقيص، أجزل الشكر والتحية لدولة اليونان على سعيها لإعادة جسر الصداقة التاريخية مع ليبيا الشرق، قائلة؛ “فنحن يربطنا بهم تاريخ حضارة قديم وتعاون مثمر وهم جيران على مرمى النظر وشعب دافيء أصيل”.

وأضافت «بوقعيقيص»، في منشور لها، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»: “ينبغي على الشرق أن ينفتح ويخلق مسارات جديدة مع الجيران ولا يلهث خلف الأخرين”.

وتابعت؛ “اسمحوا لي تجربتي الماضية فتحت عيني على مركزية عفنة مقيتة تريد كل شيء لنفسها وتتغلغل في نفوس كريهة كنت أظن أن شركاء الوطن قد تجاوزوا جشعهم ولكن هيهات”.

وأردفت «بوقعيقيص» “وعلى حد علمي الحوار السياسي الليبي كان به المسار الاقتصادي الخاص بتوزيع الموارد وتكافؤ الفرص لماذا لا نسمعه يتردد ويكون متاحًا للجميع ويتم إدراجه ضمن خارطة الطريق لماذا يبقى المسكوت عنه”.

وختمت قائلة: “يجب أن يكون الملف الأقتصادي على قدم المساواة مع أقرانه الملف الأمني والسياسي”.