نعمان بن عثمان: مقتل الرئيس التشادي أول خطوة جوهرية في إعادة بناء ليبيا

اعتبر العضو السابق في الجماعة الليبية المقاتلة المدرجة على قوائم الإرهاب، نعمان بن عثمان، أن مقتل الرئيس التشادي، إدريس ديبي، تعد هي أول خطوة جوهرية في إعادة بناء ليبيا، بحسب وصفه.

وزعم بن عثمان في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» أن نجاح المعارضة التشادية في القضاء على ديبي يعتبر خطوة أيضاً في نهاية مشروع «حفتر» والقوات المسلحة الذين وصفهم بـ«رعاع القرامطة»، وفقا لقوله.

يشار إلى أن الجيش التشادي، قد أكد أمس الثلاثاء، مقتل الرئيس إدريس ديبي، متأثرا بإصابته خلال معارك كان يشارك فيها على الجبهة، حيث جاء مقتله غداة إعلان فوزه بولاية رئاسية سادسة.

وقال المتحدث باسم الجيش، الجنرال عزم برماندوا أغونا، في بيان عبر التلفزيون التشادي: “إن رئيس الجمهورية إدريس ديبي إيتنو لفظ أنفاسه الأخيرة مدافعا عن وحدة وسلامة الأراضي في ساحة المعركة، نعلن ببالغ الأسى للشعب التشادي نبأ وفاة ماريشال تشاد في الثلاثاء 20 أبريل 2021″.