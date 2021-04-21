عمليات تمشيط لمخلفات الحرب جنوب طرابلس

قام فريق تفكيك المتفجرات والعبوات الناسفة التابع لإدارة الشؤون الفنية بجهاز المباحث الجنائية، أمس الثلاثاء، بعمليات تمشيط واسعة للمنطقة الممتدة بين كوبري قصر بن غشير حتى مصحة العافية على طريق القصر سوق السبت جنوب طرابلس.

وأوضح المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية، ان الفريق قام بنزع عدد من مخلفات الحرب التي لم تنفجر بعد وكانت تشكل تهديداً على حياة السكان بالمنطقة المذكورة، والتعامل مع هذه المخلفات بمهنية عالية وتأمين المكان قبل النقل ومن ثم نقلها ليتم اعدامها والتخلص منها فيما بعد وفق الطرق المتبعة في مثل هذه الحالات.

الجدير بالذكر بأن فريق تفكيك المتفجرات والعبوات الناسفة كان قد تلقى معلومات تفيد بوجود قطع من مخلفات الحرب لاحظها بعض السكان في أكثر من نقطة بالموقع المذكور.