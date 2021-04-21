غرفة التجارة طرابلس تناقش تعزيز العلاقات التجارية مع فرنسا

ناقش رئيس مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة والزراعة طرابلس محمد قدح، رفقة سفيرة الجمهورية الفرنسية لدى ليبيا بياتريس لوفرابير دوهيلين، تعزيز العلاقات الثنائية في المجال الاقتصادي.

وبحسب ما جاء في بيان الغرفة، فقد أكدت السفير الفرنسية، أنها ستبذل كل ما في وسعها لإضافة التميز على العلاقات بين ليبيا وفرنسا التي شهدت مؤخرا نقلة نوعية توجت بإعادة افتتاح السفارة في طرابلس في أواخر شهر مارس الماضي بعد سبع سنوات من الإقفال، بما في ذلك تعزيز التبادل التجاري والصناعي بين الطرفين.

كما تضمن الاجتماع، الذي شارك فيه عضو لجنة الإدارة والمدير العام للغرفة ومدير إدارة العلاقات والتعاون التأكيد على أهمية وجدوى التواصل بين أصحاب الأعمال في البلدين للوصول إلى مستوى حقيقي ومؤثر بشكل إيجابي لكلا البلدين وكذلك المساهمة في تدريب الكوادر الليبية في مجالات الصناعة لإنجاح المشروعات الصغرى والمتوسطة وريادة الأعمال.

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