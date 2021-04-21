مجلس النواب يختار الصديق الصور نائبًا عامًا

ليبيا – صوّت مجلس النواب في جلسته المنعقدة الثلاثاء في مدينة طبرق بأغلبية الأعضاء الحاضرين على اعتماد الصديق الصور نائبًا عامًا.

ووفقًا لبيان صحفي صادر عن مجلس النواب اطلعت عليه صحيفة المرصد، جرى انتخاب الصور الذي يشغل منذ سنوات منصب رئيس قسم التحقيقات في مكتب النائب العام، من بين 8 من أعضاء الهيئات القضائية رشحهم المجلس الأعلى للقضاء لهذا المنصب.

بدوره أعرب الصور في تصريح لوكالة الأنباء الليبية عن اعتزازه بالثقة التي منحها له مجلس النواب باختياره نائبًا عامًا، كاشفًا عن عن تطلعه إلى أن يؤدي هذه الأمانة بكل إخلاص وتفانٍ في سبيل رفعة الوطن وسيادة القانون.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية