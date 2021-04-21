لثلاث ساعات لقاء بين الناتو والأتراك.. ليبيا محوره الرئيس

كشف مصدر لـ 218 عما دار في الاجتماع الذي عقده في إسطنبول مسؤولون من تركيا والناتو وأميركا أمس، بهدف بحث مستقبل الأوضاع في ليبيا ودعم الناتو لأنقرة في المتوسط . المصدر أفاد أن اللقاء امتد لثلاث ساعات في حضور وزير الدفاع التركي خلوصي آكار وقائد البحرية الأدميرال عدنان أوزبال مع قائد القوات المشتركة التابعة للناتو والمتِّخذة من نابولي مقرا لها ،الأدميرال روبرت بورك، والسفير الأميركي لدى تركيا. الساعات الثلاث بحسب المصدر ركزت على تصور تركيا تجاه آلية الحصول على الدعم تحت مظلة الناتو بموافقة أميركا وألمانيا وقبول ضمني من إيطاليا، ولفت إلى أنه تم التوافق على تخصيص قاطع في ميناء مصراتة لتحويله إلى قاعدة إمداد لوجستي بإشراف البحرية التركية ووجود رمزي لأميركا وألمانيا وإيطاليا. وأضاف أن اللقاء بحث في تعديل برامج التدريب التي قدمتها تركيا إلى ليبيا بشكل يتوافق مع احتياجات الناتو في مكافحة الإرهاب والهجرة غير القانونية. وبخصوص تحفظات فرنسا واليونان وقبرص على وجود تركيا في الناتو قال المصدر إن الطرفين الأميركي والتركي يحظيان بدعم ألماني إيطالي ليتم تجاوز هذا الأمر خلال اجتماع وزراء دفاع الناتو. وكانت 218 تحصلت قبل أسابيع على معلومات حصرية عن تفاهمات تركية أميركية جديدة حول ليبيا تقضي بإجراء الطرفين مسحا جويا دائما تتولى مسيرات تركية القيام به بالتوافق مع حلف الناتو بهدف التحقق من عدم وجود تحشيدات أو تحركات لـ فاغنر. إضافة لاتفاق يقضي بسحب تركيا مرتزقتها السوريين من ليبيا في غضون 4 أسابيع بداية من مطلع هذا الشهر. وأشارت المعلومات حينها إلى أن واشنطن لم تختلف مع أنقرة أثناء إبرام التفاهمات بشأن مستشاريها العسكريين الموجودين في ليبيا.

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