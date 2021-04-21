توقيع اتفاقية تعاون بين ليبيا ومصر في مجال الاتصالات

وقعت الشركة القابضة للاتصالات، مع مصر عددًا من اتفاقية التعاون المشترك في مجال الاتصالات والتكنلوجيا والتدريب التقني.

وجرت مراسم التوقيع برئاسة وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصرية عمرو طلعت، ورئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات فيصل قرقاب، حيثُ تضمنت مذكرة التفاهم التي وُقّعت بين رئيس مجلس إدارة شركة الاتصالات الدولية، والرئيس التنفيذي للشركة المصرية للاتصالات؛ تحسين وتطوير الكابل الحدودي الدولي بين البلدين، ما سينعكس إيجابًا على أداء خدمات الاتصالات الدولية والاستفادة من البنية التحتية الممتدة حول العالم للكابلات البحرية الخاصة بالمصرية للاتصالات ونقل الحركة الدولية إلى ليبيا.

أما مذكرة التفاهم التي وُقّعت بين م رئيس مجلس إدارة شركة هاتف ليبيا والرئيس التنفيذي للشركة المصرية فتهدف إلى تبادل الخبرات والمعرفة في مجال تشغيل وصيانة وتطوير شبكات الالياف البصرية.

بينما تضمنت المذكرة الثالثة والتي وُقعت بين م مدير الشركة القابضة للاتصالات ورئيسة معهد تكنلوجيا المعلومات المصري في مجالات التدريب التقني وبناء القدرات إلى خلق تعاون ثنائي مثمر ووثيق بين البلدين في مجال بناء القدرات البشرية عبر المشاركة في مشروع أكاديمية الاتصالات وتقنية المعلومات، وذلك للاستفادة من الخبرات المصرية في مجال تقنية المعلومات والتدريب والتأهيل.

من جهته أكد رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للاتصالات فيصل قرقاب، أن “هذه الخطوة التي تأتي في إطار تعزيز علاقات التعاون البناء بين الدولتين وتبادل المعلومات والخبرات وتطوير الأنشطة وفتح آفاق للتعاون المشترك فيما بيننا في مجال تنمية المهارات الرقمية، الأمر الذي سيؤدي إلى فتح طريق سريع لمستقبل يحفل بالفرص ويعد باقتصاد جديد”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من قناة 218 الليبية