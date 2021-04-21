المنفي يقدم التهنئة للملك عبدالله الثاني بحلول 100 عام على تأسيس المملكة الأردنية الهاشمية

ليبيا – قدّم رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي التهنئة للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني بمناسبة حلول 100 عام على تأسيس المملكة الأردنية الهاشمية.

وأكد بيان صحفي صادر عن المكتب الإعلامي للمنفي، فقد جاءت التهنئة خلال اتصال هاتفي جرى بين رئيس المجلس الرئاسي والعاهل الأردني، معربًا فيه عن حرص ليبيا على أمن واستقرار المملكة، فيما تم تبادل التهاني بمناسبة حلول شهر رمضان والتأكيد على عمق العلاقات بين البلدين وتناول سبل تعزيزها.

وبحسب البيان، فقد قدم العاهل الأردني للمنفي التهئنة لتوليه مهامه رئيسًا للمجلس الرئاسي، مؤكدًا حرص الأردن على تعزيز التعاون بين البلدين.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية