الخارجية الروسية: مستمرون بمساعدة ليبيا للتغلب على أزمتها الداخلية

ليبيا – أعلنت الخارجية الروسية مواصلة مساعدة ليبيا للتغلب على الأزمة السياسية الداخلية الناجمة عن تدمير الدولة الليبية نتيجة التدخل الخارجي غير القانوني.

وبحسب بيان صادر عن الخارجية الروسية نشرته وكالة أنباء سبوتنيك واطلعت عليه صحيفة المرصد، تم التأكيد على مواصلة تقديم المساعدة للشعب الليبي وبفعالية للتغلب القريب والمستدام على الأزمة، نتيجة التدخل الخارجي غير القانوني، وعلى أساس تحقيق توافق وطني، مع مراعاة المصالح الأساسية لكافة مكونات المجتمع.

وأضاف البيان: “منذ البداية دافعنا عن الحاجة إلى صياغة أوضح وأدق لتفويض مراقبي الأمم المتحدة، والتي تقتصر كما طلب الليبيون أنفسهم حصريًا على قضايا الامتثال لوقف إطلاق النار، وأكدنا أنه بجميع المعايير يجب أن تكون هذه المراقبة مقبولة للأطراف الليبية المشاركة في هذا الأمر”.

وبحسب البيان: “قد انطلقنا من حقيقة أن مهمة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لا يمكن ولا ينبغي تضمينها مراقبة تنفيذ جميع جوانب اتفاق وقف إطلاق النار بين الليبيين، الذي وقع في الـ23 من أكتوبر من العام 2020، ومن المهم أن يشارك أعضاء آخرون في مجلس الأمن الدولي وجهة النظر هذه”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية