البرلمان يعيد ميزانية 2021 لحكومة الوحدة الوطنية لتعديلها وإصلاحها

ليبيا – صوت مجلس النواب الثلاثاء على إعادة مشروع قانون ميزانية العام 2021 إلى حكومة الوحدة الوطنية لإصلاحها وتعديلها بعد يومين من المداولات بشأنها.

ووفقًا لما جاء في بيان صحفي صادر عن المجلس تابعته صحيفة المرصد، اعترض أغلب الأعضاء على حجم الميزانية وأوجه إنفاقها، وانتقدوا افتقارها إلى الشفافية وتشريعها للفساد، ليصوت أغلبيتهم على إعادة مشروع قانونها لحكومة الوحدة الوطنية للتعديل.

وبحسب البيان، يجب أن يتم التعديل وفقًا لملاحظات اعضاء مجلس النواب وتقرير لجنة التخطيط والموازنة العامة والمالية بالمجلس.

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