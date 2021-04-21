برلماني مصري: توقيت زيارة «مدبولى» لليبيا هام لإستكمال خارطة طريق الأشقاء

قال النائب المصري حسام الدين صالح، رئيس لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إن “زيارة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء إلى ليبيا جاءت في توقيت مهم للغاية”.

وأكد البرلماني المصري، في تصريح نقلته صحيفة المصري اليوم، أن “هذه الزيارة تؤكد حرص مصر بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسي على تقديم جميع أنواع الدعم والمساندة للدولة الليبية الشقيقة لاستكمال خارطة الطريق داخل ليبيا”.

وأشاد «صالح» بالنتائج الكبيرة لهذه الزيارة الناجحة خاصة المباحثات المهمة بين الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري وعبدالحميد الدبيبة، رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية.

وتم خلال الزيارة التوقيع على إحدى عشرة وثيقة لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مجالات مختلفة ومنها التعاون المشترك ومذكرة تفاهم بشأن التعاون الفني في مجال المواصلات والنقل، ومذكرة تفاهم بشأن التعاون في تنفيذ مشروعات الطرق والبنية التحتية، وأخرى في المجال الصحي والتوقيع على مذكرة بشأن التعاون في مجال القوى العاملة، والاستثمار في مجال الكهرباء وتوقيع ثلاث اتفاقيات في مجال تطوير الكهرباء.

كما تم التوقيع على مذكرة تفاهم بشأن الربط الدولي للاتصالات، ورفع السعات الدولية في منظومة الألياف البصرية، واخرى في مجالات التدريب التقني وبناء القدرات، ووقع وثائق التعاون الوزراء المعنيون من الجانبين، ومسئولو الجهات المختصة.

وأثنى النائب حسام الدين صالح عوض الله باتفاق الجانبين المصرى والليبى على عقد إجتماع اللجنة العليا المشتركة بين مصر وليبيا قريباً، على أن يتم عقدها في القاهرة وتشغيل خط ملاحي بحري بين البلدين قريباً.

وأكد النائب المصري على أن الدكتور مصطفى مدبولى بعث برسالة مصرية للجانب الليبى مفادها أن مصر تدعم كل الإجراءات والخطوات التي تقوم بها الحكومة الليبية لتحقيق الاستقرار للشعب الليبي واستعداد مصر الكامل لنقل الخبرات لليبيا في كافة مجالات التنمية.