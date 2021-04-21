التدريس الجامعي ترفض تخفيض مخصصات الدراسات العليا

أعربت النقابة العامة لأعضاء هيئة التدريس الجامعي، استهجانها ورفضها لمطالبة لجنة المالية بمجلس النواب بتخفيض مخصصات الدراسات العليا في الميزانية.

وقالت النقابة إن “القيمة التي تم رصدها في الميزانية متعلقة بالزيادة المقررة بموجب القرار 126/2021، وهي من المكتسبات الحقيقية لأعضاء هيئة التدريس الجامعي، وأي مساس بها يعد مساسا بسير العملية التعليمية بانتظام واطراد، وستتحمل أي جهة تمس هذا الحق المكتسب المسؤولية القانونية والأخلاقية الكاملة والآثار المترتبة على ذلك”.

كما أكدت النقابة، أن هيئة التدريس الجامعي خاضت نضالا طويلا من أجل رفع الظلم وتحسين الوضع المعيشي لأعضاء هيئة التدريس، لافتة إلى أنها كانت في انتظار تمرير الميزانية حتى يتحقق ذلك، مشيرة في الوقت ذاته أنها لن تسمح بأن تكون حقوق أعضاء هيئة التدريس أول الضحايا على مقصلة المساومات السياسية، بحسب تعبيرها.