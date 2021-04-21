مسؤول مصري: حاجة السوق الليبية للعمالة المصرية تبلغ مليون عامل

ليبيا – أكدت شعبة إلحاق العمالة بالخارج في الغرفة التجارية المصرية إن احتياجات السوق الليبي من العمالة من مصر تقدر بنحو مليون عامل مع إعادة فتح الطيران.

عضو مجلس إدارة الشعبة عبد الرحيم المرسي أفاد في تصريحات لليوم السابع طالعتها صحيفة المرصد أن هذا التقدير يأتي مع عودة حركة العمالة المنتظمة بين البلدين، مبينًا أن ملف إعادة إعمار ليبيا بجانب تعطش السوق الليبي للعمالة الفنية الماهرة والمدربة، وحجم المشروعات المرتقبة يجعل السوق يستوعب هذا العدد.

وأضاف المرسي: إن الشعب الليبي يفضل العمالة المصرية لمهارتها ولوجود روابط وأعمال مشتركة كبيرة بين شركات إلحاق العمالة في مصر وبالسوق الليبي، مشيرًا إلى أن الفترة الأخيرة شهدت اتصالات كبيرة مع الليبيين، سواء الغرف هناك أو مجلس الأعمال.

وأوضح المرسي أن عودة العمل في ليبيا قد يستوعب العمالة التي خرجت من الخليج، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية لدول الخليج، مع تراجع في أسعار النفط وإغلاق بعض الأسواق نتيجة جائحة كورونا، مؤكدًا أن السوق الليبي قد يستوعب مليونًا ونصف المليون عامل بمجرد الشروع في بدء الإعمار.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية