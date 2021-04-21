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بلدية بنغازي تقوم بأعمال التوسعة بالطريق الدائري الرابع

تم النشر منذُ 41 ثانية
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

قامت بلدية بنغازي بأعمال التوسعة وإزالة الطبقة المُتاهلكة وإعادة الرصف للمسار الأول لازدواج الطريق الدائري الرابع.

وشرعت البلدية في أعمال التوسعة وإزالة الطبقة المُتاهلكة وإعادة الرصف للمسار الأول لازدواج الطريق الدائري الرابع القاطع المُمتد من تقاطعه مع طريق المطار باتجاه شارع الكويت.

وأضافت بلدية بنغازي، أنها قامت في وقت سابق، بتنفيذ إزدواج الطريق الرابع من تقاطعه مع طريق العروبة “جزيرة سوق السيارات” إلى طريق العروبة ” طريق طرابلس مُفترق جامعة بنغازي ” وذلك بإشراف مكتب المشروعات بالبلدية.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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