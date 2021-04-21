بلدية بنغازي تقوم بأعمال التوسعة بالطريق الدائري الرابع

قامت بلدية بنغازي بأعمال التوسعة وإزالة الطبقة المُتاهلكة وإعادة الرصف للمسار الأول لازدواج الطريق الدائري الرابع.

وشرعت البلدية في أعمال التوسعة وإزالة الطبقة المُتاهلكة وإعادة الرصف للمسار الأول لازدواج الطريق الدائري الرابع القاطع المُمتد من تقاطعه مع طريق المطار باتجاه شارع الكويت.

وأضافت بلدية بنغازي، أنها قامت في وقت سابق، بتنفيذ إزدواج الطريق الرابع من تقاطعه مع طريق العروبة “جزيرة سوق السيارات” إلى طريق العروبة ” طريق طرابلس مُفترق جامعة بنغازي ” وذلك بإشراف مكتب المشروعات بالبلدية.

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