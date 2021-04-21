جلسة مباحثات بين الدبيبة ومدبولي تشهد توقيع عدة اتفاقيات تعاون

ليبيا – عقد رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة جلسة مباحثات مع رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي الزائر للعاصمة طرابلس بشأن التعاون مع ليبيا.

ووفقًا لبيان صحفي صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس حكومة الوحدة الوطنية اطلعت عليه صحيفة المرصد، تم خلال الجلسة تناول العديد من ملفات التعاون ذات الاهتمام المشترك، ناقلًا عن الدبيبة ومدبولي تأكيدهما على متانة العلاقات التاريخية التي تربط البلدين.

ونقل البيان عن الدبيبة إشادته بالدور الذي تقوم به مصر في دعم الاستقرار والأمن في ليبيا، فيما بحث الجانبان الليبي والمصري القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك؛ حيث تم التأكيد على أهمية تكثيف التنسيق والتشاور السياسي حول مختلف هذه القضايا.

وأوضح الدبيبة أن الظروف الأمنية والاقتصادية والسياسية التي تمر بها المنطقة بحاجة إلى عقد شراكات إستراتيجية في المجالات المختلفة، لتصبح ليبيا شريكًا حقيقيًا في التنمية والتطوير، فيما ناقش المسؤولان استئناف عمل السفارة المصرية وتعزيز العمل القنصلي لتقديم الخدمات للجميع.

وشملت المباحثات تسهيل إجراءات العبور والتنقل للموطنين وانسياب دخول السلع والبضائع من خلال فتح الخطوط البحرية للركاب والشحن بين موانئ البلدين، إلى جانب إعادة افتتاح الطيران المباشر من المطارات الليبية إلى العاصمة المصرية القاهرة الذي سيشكل عاملًا مهمًا للتعاون في المجالات الأخرى.

وبحسب البيان، تم خلال الجلسة التوقيع على العديد من اتفاقيات الشراكة بين البلدين في العديد من المجالات، خاصة في مجال الكهرباء والاتصالات والبنية التحتية والتعاون التقني والاستثمارات، فيما أكد مدبولي دعم مصر لليبيا وحرصها الشديد على وحدة المؤسسات الليبية.

وبين مدبولي دعم بلاده للمشروعات التنموية وتحقيق المصالحة الوطنية إتمامًا لمهامها التاريخية في ليبيا، مقدمًا الشكر للدولة الليبية على حرصها على دعم مصر في ملف المياه والصرف الصحي، مع توجيه الدعوة للدبيبة لزيارة القاهرة لاستكمال إجراء التعاون والاتفاقيات المشتركة بين البلدين.

هذا وشدد الجانبان على عودة اجتماعات الدورة الـ11 للجنة العليا المشتركة الليبية المصرية، وذلك في إطار تطوير وتعزير التعاون بين البلدين فيما جدد الدبيبة ترحيبه بالوفد المصري وتطلعه إلى رؤية ثمرة العمل المشترك بما يحقق آمال وتطلعات الشعبين الشقيقين.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية