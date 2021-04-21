بلدية بني وليد تعقد اجتماعا مع مشروع تقارب

عقد عميد بلدية بني وليد بحضور أعضاء المجلس، اجتماعا مع مشروع تقارب لتوقيع (ميثاق المواطن) للعام الثاني لأنشطة المشروع مع بلدية بني وليد.

وأوضح المجلس، أن الميثاق، وهو عبارة عن عمل يوضح دور مشروع تقارب والبلدية و مؤسسات المجتمع المدني والسكان في عملية التحسن الملموس في تقديم الخدمات، التي تضمن تركيز الشركاء على النتائج الواقعية والملموسة في تقديم الخدمات في كل بلدية.

وتتضمن العملية، إستشارات مجتمعية شاملة لتحديد الفجوات في تقديم الخدمات ولمناقشة المساعدة الفنية الممكنة، من قائمة الخدمات التي يقدمها مشروع تقارب.

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