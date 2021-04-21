رئيس الوزراء المصري: مذكرات التفاهم مع ليبيا لن تكون مجرد توقيع بروتوكولي

ليبيا – وجه رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي دعوة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة لزيارة مصر لاستكمال التعاون والاتفاقيات المشتركة.

دعوة مدبولي جاءت خلال مؤتمر صحفي جمعه بالدبيبة في العاصمة طرابلس تابعت مجرياته صحيفة المرصد، وفيه أكد رئيس الوزراء المصري عودة اجتماعات الدورة الـ11 للجنة العليا المشتركة الليبية المصرية، وذلك في إطار تطوير وتعزيزالتعاون المشترك بين البلدين.

وأشار مدبولي إلى وضع خطط تنفيذية لمذكرات التفاهم المقرر توقيعها مع حكومة الوحدة الوطنية، فالفرصة قائمة لتوقيع عدد من المذكرات ووضع خطة واضحة لها وليس مجرد توقيع بروتوكولي، مؤكدًا دعم السيسي لليبيا قيادة وشعبًا من خلال القيام بأول زيارة لرئيس وزراء مصري إلى البلاد.

وأضاف مدبولي بالقول: “نتوجه إليكم بالشكر لخطاباتكم التي تؤكد على عمق التواصل بين مصر وليبيا، وأؤكد تمامًا أن وجودي هنا لإعطاء رسالة دعم لليبيا في مسار النماء والتقدم، ونحن حريصون على دعم كل المشروعات فيها مع كل الوزراء المعنيين بالبنية التحتية من وزير الاتصالات والنقل والبترول والطيران وغيرها”.

وتابع مدبولي قائلًا: “نحن لا نتأخر عن أي طلبات للأشقاء في تنمية المشروعات، ومعي هنا وزيرة الصحة، وأيضًا وزير التربية والتعليم والتعاون الدولي والقوى العاملة، لمناقشة التنسيق الكامل والتعاون مع أشقائنا في ليبيا في العديد من المشروعات”.

Share and Enjoy ! 0 Shares

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية