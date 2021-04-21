أبوخزام يبحث مع الوطنية لحقوق الإنسان العودة الآمنة للنازحين والمهجرين

اجتمع وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان بحكومة الوحدة الوطنية أحمد ابوخزام، مع رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا أحمد حمزة، ومستشار اللجنة للشؤون الإنسانية جمال المبروك، ورئيسة قسم الشؤون القانونية باللجنة ناجية العطراق، لبحث أوجه التعاون الثنائي والعمل والمشترك في ملفات النازحين والمهجرين وحقوق الإنسان ذات الاهتمام المشترك.

وتناول الاجتماع سبل وآليات تحسين حالة حقوق الإنسان والأوضاع الإنسانية للفئات الهشة والأكثر ضعفا، كما تطرق إلى ضمانات العودة الآمنة للنازحين والمهجرين داخليا وتهيئة الظروف الإنسانية والخدمية للعودة الآمنة لبلدياتهم ومناطقهم، للإسهام في إنجاح جهود تحقيق المصالحة الوطنية، وذلك انطلاقًا من أولويات واستحقاقات المرحلة الراهنة، وتهيئة الظروف لإجراء الانتخابات بموعدها المقرر لها في 24_ ديسمبر المقبل.

وأكد وفد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، على الدعم الكامل لوزارة الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان، لإنجاح خططها وبرامجها التي تعتزم اطلاقها، كما تم التأكيد على أهمية استمرار التعاون الثنائي وتبادل وجهات النظر والتشاور حول القضايا الإنسانية ذات الاهتمام المشترك.