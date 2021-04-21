الدبيبة: إعادة افتتاح السفارة الليبية وقنصليتها في مصر بعد انتهاء عطلة عيد الفطر

ليبيا – كشف رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة عن إعادة افتتاح السفارة الليبية وقنصليتها في الأراضي المصرية بعد انتهاء عطلة عيد الفطر.

وأشار الدبيبة خلال مؤتمر صحفي جمعه برئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي الزائر إلى العاصمة طرابلس تابعت مجرياته صحيفة المرصد إلى قرب إعادة الطيران المباشر بين ليبيا ومصر، بهدف دعم التعاون في العديد من المجالات، مؤكدًا توقيع 6 اتفاقيات مهمة في مجالي الكهرباء والاتصالات.

وأكد الدبيبة توقيع اتفاقيات أخرى في مجال المواصلات والبنية التحتية والصحة؛ لأن ليبيا ومصر تربطهما علاقات عميقة وأواصر متينة من الأخوة والمصاهرة والتاريخ والمصالح المشتركة، مثمنًا عاليًا الدور المصري في تعزيز الحوار السياسي ودعمه من خلال استضافة مساراته الاقتصادية والأمنية اإيجاد حل للأزمة الليبية.

وأضاف الدبيبة قائلًا: “إننا في ظل الظروف الأمنية والاقتصادية والسياسية التي تمر بها منطقتنا بحاجة إلى عقد شراكات إستراتيجية في المجالات المختلفة، حتى نكون شركاء حقيقيين في التنمية والتطوير، وإن الخطوات العملية التي تم تحقيقها من خلال هذه الزيارة مهمة جدًا للدفع قدما للشراكة الثنائية بين البلدين”.

وأوضح الدبيبة بالقول: “أولى هذه الخطوات يتمثل في تعزيز التواجد الديبلوماسي لتقديم الخدمات للجميع مع بدء العمل بجدية على تخصيص الإجراءات المطلوبة لدخول البلدين، ما يشكل عاملًا مهمًا للتعاون في مجالات الاقتصادية الأخرى لتحط الأربعاء طائرة ليبية بمطار القاهرة الدولي”.

وأوضح الدبيبة أن فتح السفارة الليبية في مصر يأتي في إطار جهود تيسير دخول المصريين إلى ليبيا، مقدمًا في ذات الوقت الدعوة للرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لزيارة طرابلس؛ لأن حكومة الوحدة الوطنية والمجلس الرئاسي يتشرفان بتقديم هذه الدعوة.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية