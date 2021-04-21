بحث تحسين حالة حقوق الإنسان للفئات الهشة والأكثر ضعفًا في ليبيا

أخبار ليبيا 24 – خبر

عقد وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان بحكومة الوحدة الوطنية الدكتور أحمد ابوخزام اجتماع مشترك مع رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا الأستاذ أحمد حمزة، و مستشار اللجنة للشؤون الإنسانية الدكتور جمال المبروك، ورئيسة قسم الشؤون القانونية باللجنة الدكتورة ناجية العطراق، لبحث أوجه التعاون الثنائي والعمل والمشترك في ملفات النازحين والمهجرين وحقوق الإنسان ذات الاهتمام المشترك .

الاجتماع الذي عقد أمس الثلاثاء تناول سبل وآليات تحسين حالة حقوق الإنسان والأوضاع الإنسانية للفئات الهشة والأكثر ضعفًا، كما تم التطرق إلى ضمانات العودة الآمنة للنازحين والمهجرين داخليا وتهيئة الظروف الإنسانية والخدمية للعودة الآمنة لبلدياتهم ومناطقهم، للإسهام في إنجاح جهود تحقيق المصالحة الوطنية، وذلك انطلاقًا من أولويات واستحقاقات المرحلة الراهنة، وتهيئة الظروف لإجراء الانتخابات بموعدها المقرر لها في 24 ديسمبر المقبل .

وأكد وفد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، على الدعم الكامل لوزارة الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان، لإنجاح خططها وبرامجها التي تعتزم إطلاقها.

وشدد وفد اللجنة على أهمية استمرار التعاون الثنائي وتبادل وجهات النظر والتشاور حول القضايا الإنسانية ذات الاهتمام المشترك .