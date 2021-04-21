«الوطنية لحقوق الإنسان» تبحث مع «شؤون المهجرين» العودة الآمنة للنازحين

عُقد اجتماعا مشتركا فيما بين اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، ووزارة الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان بحكومة الوحدة الوطنية، لبحث التعاون في ملفات حقوق الإنسان والنزحين والمهجرين.

واجتمع رئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، أحمد حمزة، وجمال المبروك، مستشار اللجنة للشؤون الإنسانية وناجية العطراق، رئيسة قسم الشؤون القانونية باللجنة، مع وزير الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان بحكومة الوحدة الوطنية، أحمد أبو خزام، لبحث أوجه التعاون الثنائي والعمل والمشترك في ملفات النازحين والمهجرين وحقوق الإنسان ذات الاهتمام المشترك.

وتناول الاجتماع سبل وآليات تحسين حالة حقوق الإنسان والأوضاع الإنسانية للفئات الهشة والأكثر ضعفا، كما تم التطرق إلى ضمانات العودة الآمنة للنازحين والمهجرين داخليا وتهيئة الظروف الإنسانية والخدمية للعودة الآمنة لبلدياتهم ومناطقهم، للإسهام في إنجاح جهود تحقيق المصالحة الوطنية، وذلك انطلاقًا من أولويات واستحقاقات المرحلة الراهنة، وتهيئة الظروف لإجراء الانتخابات بموعدها المقرر لها في 24 ديسمبر المقبل.

وأكد وفد اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، على الدعم الكامل لوزارة الدولة لشؤون المهجرين وحقوق الإنسان، لإنجاح خططها وبرامجها التي تعتزم إطلاقها، كما تم التأكيد على أهمية استمرار التعاون الثنائي وتبادل وجهات النظر والتشاور حول القضايا الإنسانية ذات الاهتمام المشترك.