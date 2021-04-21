طقس ليبيا ودرجات الحرارة لثلاثة أيام بدءً من اليوم الاربعاء 21 أبريل

نشر المركز الوطني للأرصاد الجوية تفاصيل الأحوال الجوية المتوقعة على ليبيا خلال الأيام الثلاثة القادمة، بدايةً من اليوم الاربعاء 21 ابريل 2021.

وبحسب الملخص العام للنشرة فإن الاجواء تشهد طقس متقلب علي أغلب مناطق ليبيا مصحوب بإرتفاع في درجات الحرارة ورياح نشطة مع تكاثر للسحب على بعض مناطق الوسط والجنوب الغربي.

رأس أجدير -سرت -سهل الجفارة – جبل نفوسة:-

• الطقس: السماء صافية إلى قليلة السحب.

• الرياح : شرقية إلى جنوبية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة خاصة على المناطق الساحلية مثيرة للأتربة والغبار على اغلب المناطق.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (24-31) مْ وتسجل ارتفاع ملحوظ يوم الغد .

الخليج -سهل بنغازي حتى أمساعد – الواحات – مراده:-

• الطقس: السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا على بعض المناطق.

• الرياح: شمالية شرقية إلى شرقية معتدلة تتحول يوم الغد الى جنوبية شرقية نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (18 – 25) مْ ، وقد تصل إلى (29) مْ على جالو و الجغبوب و اجدابيا وتسجل ارتفاع يوم الغد على اغلب المناطق.

الجفرة – سبها-غـات-غدامس-الحمادة:-

• الطقس: السماء قليلة السحب تتكاثر احيانا مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على أقصى الجنوب الغربي قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية

• الرياح: شرقية فجنوبية شرقية معتدلة السرعة تنشط احيانا على بعض المناطق مما تسبب في أثارة الأتربة والرمال.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح اليوم مابين (30-38) مْ .

الكفرة- السرير- تازربو:-

• الطقس: السماء صافية الى ظهور بعض السحب العابرة .

• الرياح: شمالية شرقية معتدلة إلى نشطة السرعة احيانا مثيرة للأتربة والغبار.

• درجات الحرارة القصوى: تتراوح ما بين (30-35 )مْ .

غروب الشمس على مدينة طرابلس لهذا اليوم الساعة (19:40)

شروق الشمس ليوم الغد الساعة (06:28)

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