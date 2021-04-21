الصويعي: مقتل ديبي له انعكاسات خطيرة على الأمن في ليبيا خاصة جنوب البلاد

ليبيا – قال الباحث السياسي أحمد الصويعي إن تداعيات مقتل الرئيس إدريس ديبي لها انعكاسات خطيرة على الأمن في ليبيا، خاصة جنوب البلاد، حيث تنشط حركات المعارضة التشادية المسلحة.

الصويعي وفي تصريحات خاصة لوكالة “سبوتنيك” الروسية أمس الثلاثاء، أضاف أن الرئيس التشادي الذي قتل كان ضمن الحلفاء الأمنيين لليبيا، وهو ما نعكس بشكل كبير على الوضع الأمني بين البلدين طوال الفترات الماضية.

وأشار إلى أن الفراغ الأمني الذي يحدثه مقتل الرئيس قد يصل ارتداداته إلى أبعد من ليبيا، وهو ما يتطلب عدم رضوخ طرابلس لتغييرات الجيوسياسية المحتمل حدوثها في تشاد.

ورأى أن المجلس الرئاسي مطالب بدور الوسيط الإقليمي الفاعل لفتح مفاوضات بين النظام في انجمينا ومعارضيه لتهدئة الأوضاع، وتجنيب المنطقة مخاطر الأزمة التشادية الراهنة، وتكثيف جهود ليبيا من أجل العمل على إصلاحات طويلة الأجل في تشاد.

الصويعي شدد على أن تحول تشاد لبؤرة للصراع سيكون له أثاره على كافة دول الجوار وفي مقدمتهم ليبيا.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية