أحوال الطقس اليوم: أجواء متقلبة في غالبية المناطق

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية أن تسود أجواء متقلبة غالبية مناطق البلاد، مصحوبة بارتفاع في درجات الحرارة.

وأظهرت نشرة الأحوال الجوية الصادرة عن المركز، اليوم الأربعاء، تأثر بعض مناطق الوسط والجنوب الغربي برياح نشطة مع تكاثر للسحب.

رأس اجدير – سرت – سهل الجفارة – جبل نفوسة

السماء صافية إلى قليلة السحب، والرياح شرقية إلى جنوبية شرقية، معتدلة إلى نشطة السرعة، خصوصا على المناطق الساحلية، مثيرة للأتربة والغبار على غالبية المناطق، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 24 و31 درجة مئوية.

الخليج – سهل بنغازي حتى امساعد – الواحات – مرادة

السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا على بعض المناطق، والرياح شمالية شرقية إلى شرقية، معتدلة السرعة، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 18 و25 درجة مئوية، وقد تصل إلى 29 درجة مئوية على جالو والجغبوب وأجدابيا.

الجفرة – سبها – غـات – غدامس – الحمادة

السماء قليلة السحب، تتكاثر أحيانا مع احتمال بسيط لسقوط أمطار خفيفة ومتفرقة على أقصى الجنوب الغربي، قد تصحبها خلايا من السحب الرعدية، والرياح شرقية فجنوبية شرقية، معتدلة السرعة، تنشط أحيانا على بعض المناطق؛ مما تسبب في أثارة الأتربة والرمال، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و38 درجة مئوية.

الكفرة – السرير – تازربو

السماء صافية، تظهر بها بعض السحب العابرة، والرياح شمالية شرقية، معتدلة إلى نشطة السرعة، أحيانا مثيرة للأتربة والغبار، ودرجات الحرارة القصوى تتراوح بين 30 و35 درجة مئوية.

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