نورلاند يناقش ملف الانتخابات المقبلة رئيس مؤتمر التبو

ناقش السفير الأمريكي لدى ليبيا ريتشارد نورلاند، مع رئيس مؤتمر التبو عيسى عبد المجيد منصور، أهمية إجراء الانتخابات كما هو مقرر في ديسمبر 2021 وضمان تمثيل جميع السكان الأصليين بشكل عادل في الهياكل السياسية الليبية.

وتطرق اللقاء، بين نورلاند ومنصور، الأوضاع التي تشهدها تشاد، وانعكاسه على الوضع الليبي.

ووصف رئيس مؤتمر التبو، التحركات من قبل بعض العناصر الليبية الداخلية وكذلك القوى الخارجية، بالمقلقة، مثل فاغنر لدعم العمليات العسكرية ضد تشاد من الأراضي الليبية، حسب وصفه.

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