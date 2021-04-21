عضو بمجلس الشيوخ المصري: يهمنا ليبيا بأكملها وليس جزءا منها

اعتبر الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ المصري، أن زيارة الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء، وعددا من الوزراء، إلى العاصمة الليبية طرابلس، تعكس المنظور المصري للتعامل مع الملف الليبي بشكل عام.

وقال «الهضيبي» إن “تلك الزيارة تؤكد مدى حرص القيادة المصرية على أمن واستقرار ليبيا واجتياز محنتها وتجديد شرعية المؤسسات في البلاد”.

وأضاف أن “هناك دعما مصريا لليبيا من مد يد العون لها في إعادة البناء وتبادل الخبرات وبناء المؤسسات الليبية، واستعادة الأمن، وكذلك تأهيل الكوادر الليبية في مختلف المجالات”.

وأشار إلى أن “مصر كانت دائمًا من المؤثرات الفاعلة والدول الرئيسية في إطلاق المسار السياسي والتفاوضي والأمني والعسكري الذي قاد ليبيا للمسيرة الجديدة وإطلاق حكومة وحدة وطنية وإصلاح وطني”.

وتابع؛ أن “حالة الاستقرار السياسي التي تشهدها ليبيا حاليًا وترقب إجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل، ومساعي البدء في إعادة الإعمار، خطوات ترعاها مصر وتقدم كل الدعم للقيادة الليبية الجديدة لإتمامها بشكل ناجح”.

وأكد أن “مصر يهمها ليبيا بأكملها وليس جزءا منها، لأن النطاق الاستراتيجي المصري والذي عانت منه خلال المرحلة السابقة، التي كان عدم الاستقرار في ليبيا كان يمثل تهديدا مباشرا لمصر”.

وطالب «الهضيبى» المجتمع الدولي والجامعة العربية وجميع الأطراف الفاعلة بالساحة الليبية بالعمل على إخراج الميليشيات الأجنبية المسلحة من جميع الأراضي الليبية، من أجل استكمال العملية السياسية وتحقيق الأمن والاستقرار للشعب الليبي الشقيق.