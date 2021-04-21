وزير الحكم المحلي يوجه بصرف مرتبات العاملين في شركة خدمات النظافة بنغازي

وجه وزير الحكم المحلي، بدر الدين التومي، بصرف مرتبات العاملين بالشركة العامة لخدمات النظافة بنغازي، بشكل مباشر من الوزارة، خصما من مخصصاتها، والاستمرار في عملية الصرف بشكل دوري، إلى حين تسوية الأوضاع القانونية للشركة.

وأشار التومي، في القرار، إلى الإجراءات الاحترازية المتخذة من الجهات الرقابية بشأن إيقاف صرف مخصصات الشركة إلى حين تسوية أوضاعها، و«هو إجراء في محله صونا للمال العام».

ولفت إلى معاناة العاملين في الشركة من تأخر صرف مرتباتهم لسنوات نتيجة الانقسام السياسي، معقبا: «هذا الأمر لا يمكن قبول استمراره تحت مظلة حكومة الوحدة الوطنية، التي وضعت هدف تمكين المواطن من الحصول على حقوقه من أولى أولوياتها».

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