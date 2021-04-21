الرباعية الدولية: نشر المراقبين لن يتحقق بدون طلب من ليبيا

قالت اللجنة الرباعية الدولية بشأن ليبيا، إن مقترح نشر المراقبين الدوليين في البلاد لن يتحقق دون تحسن الظروف الأمنية على الأرض وبدون طلب رسمي من السلطات الليبية.

ودعت اللجنة في بيان صادر عقب اجتماعها السادس أمس الثلاثاء، إلى سحب جميع القوات الأجنبية من البلاد، معتبرة أن بقائها على الأراضي الليبية أمر غير مقبول.

وطالبت اللجنة التي تضم جامعة الدول العربية، والأمم المتحدة، والاتحاد الأوروبي، والاتحاد الأفريقي، احترام قرار الأمم المتحدة بحظر توريد السلاح لليبيا.

وعبّر أعضاء اللجنة عن دعمهم للجهود المبذولة من المؤسسات الليبية الموحدة؛ لإنجاز عملية التحول الديمقراطي في البلاد، وأكدوا أهمية إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر المقبل.

وناقشت اللجنة في اجتماعها كيفية توفير الدعم للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات على مدى كافة مراحل التحقيق للاستحقاقات الدستورية المقبلة، خاصة نشر بعثات مراقبة تابعة لأطراف الرباعية.

وطالب بيان الرباعية الدولية بتسريع عمل اللجنة العسكرية المشتركة «5+5» للتوصل إلى وقف إطلاق نار شامل، حسبما اتفق عليه في 23 أكتوبر 2020.

ودعا حكومة الوحدة الوطنية المؤقتة وباقي المؤسسات إلى احترام التزاماتها بتعيين 30% من النساء على الأقل في مناصب عليا في الدولة، وتعزيز المصالحة الوطنية على كامل التراب الليبي.

وبحسب البيان فقد توافق رؤساء الهيئات الدولية الأعضاء في اللجنة الرباعية بشأن ليبيا على عقد اجتماع آخر في النصف الثاني من العام الجاري.