الرعيض: إذا أردنا مصلحة ليبيا علينا دعم الحكومة والسماح لعجلة الاقتصاد بالدوران

ليبيا – أعرب عضو مجلس النواب المقاطع عن مدينة مصراته محمد الرعيض عن أسفه إزاء تأجيل اعتماد الميزانيه لحكومة الوحدة الوطنية بجلسة مجلس النواب بشأن مشروع قانون الميزانية العامة لعام 2021.

الرعيض قال في تدوينة له على موقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”: إن ميزانية حكومة الوحدة الوطنية تقدر بمبلغ 21 مليار دولار حسب سعر الصرف الجديد، وهي أقل ميزانية منذ أكثر من 15 عامًا، على الرغم من زيادة الأسعار حول العالم بشكل غير عادي.

وأضاف: “المؤسسات الليبية مكبلة بالديون، ومنذ عشر سنوات لم يتم إصلاح طريق أو شبكة مياه أو أي مرافق أخرى. جميع البلديات بحاجة كبيرة للمساعدة. لا أعتقد أن الزيادة في الميزانية الآن ستعود على ليبيا سلبًا. حيث اضطرت أغلب دول العالم للزيادة من ميزانياتها للتعامل مع جائحة الكورونا وتداعياتها على الاقتصاد”.

كما تابع: “لقد شهدنا في السنوات الماضية عشرات المليارات هدرت في التدمير بدلًا أن تستخدم للبناء. لقد أعطينا هذه الحكومة الثقة كي تعمل ليس من أن أجل أن نكبلها بهذا الشكل. إذا أردنا مصلحة ليبيا فعلينا أن ندعم الحكومة وأن نسمح لعجلة الاقتصاد بالدوران”.

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يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية