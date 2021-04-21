وكالة «نوفا» الإيطالية: وزيرة الخارجية الليبية تزور روما الخميس

أكدت وكالة «نوفا» الإيطالية، أنها علمت من مصادرها أن وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش تجري غداً زيارة رسمية لإيطاليا.

وقالت الوكالة: “يستقبل وزير الخارجية الإيطالي لويجي دي مايو الوزيرة الليبية، لكن لا يُستبعد عقد اجتماعات أخرى رفيعة المستوى”.

وأضافت “سيجري خلال زيارة المنقوش، التي هي الأولى في أوروبا على المستوى الثنائي بعد زيارة تونس في 8 أبريل، الاتفاق على الاجتماع القادم للجنة الاقتصادية الفنية الإيطالية الليبية المشتركة”.

وتابعت “هذا سيكون الاجتماع الخامس بين أعضاء السلطة التنفيذية الإيطالية والمؤسسات الجديدة لحكومة الوحدة الوطنية الليبية بقيادة عبد الحميد الدبيبة، بعد الزيارة المزدوجة لدي مايو في 21 مارس على المستوى الثنائي ومع نظرائه الأوروبيين في 25 مارس. ثم زيارة رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي في 6 أبريل ووزيرة الداخلية الإيطالية لوتشانا لامورجيزي الاثنين الماضي”.