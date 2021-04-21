الإمداد الطبي بالمنطقة الجنوبية يستلم شحنة من لقاح كوفيد “19”

أخبار ليبيا 24 – صحة

أعلن جهاز الإمداد الطبي بالمنطقة الجنوبية عن وصول شحنة من لقاح كوفيد 19 “sputnik” سبوتنيك، ولقاح “Aastra Zeneca” “أسترازنك “ومستلزمات مخبريه إلى مخازن الجهاز أمس الثلاثاء .

وكان في استقبال الشحنة مدير جهاز الإمداد الطبي بالمنطقة الجنوبية، ورئيس قسم الشؤون الإدارية والخدمات، ورئيسة قسم الأدوية، ورئيسة وحدة التطعيمات والأمصال، ورئيس قسم الاستلام والمطابقة بالفرع .

وأعلنت وزارة الصحة بحكومة الوحدة الوطنية، وصول 101 ألف و250 جرعة لقاح مضاف لفيروس كورونا، من شركة سبوتنيك الروسية (Sputnik) إلى طرابلس، في الرابع من أبريل، والتي تعد أول دفعة من لقاحات كورونا تصل إلى البلاد.

وقالت الوزارة، في بيان، «بتوفيق من الله ومن ثم جهود رئيس حكومة الوحدة الوطنية المهندس عبد الحميد الدبيبة، وصول 101250 جرعة من شركة سبوتنيك الروسية (Sputnik) إلى طرابلس وتحت إشراف مباشر من وزارة الصحة».