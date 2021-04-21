الشركسي: استقبال رئيس الوزراء المصري في طرابلس “خطوة مهمة”

وصف عضو الحوار السياسي أحمد الشركسي، استقبال حكومة الوحدة لرئيس الوزراء المصري بالعاصمة الليبية طرابلس، خطوة مهمة في الاتجاه الصحيح.

وأوضح الشركسي، أن هذا الانفتاح المصري أمر مهم للغاية في تهيئة الأجواء للوصول للاستقرار ودعم الانتخابات، وكذلك فيما يتعلق بتحسين الخدمات وخصوصا في مجال الكهرباء، فالدولة المصرية قادرة على المساعدة في هذا المجال بشكل واضح.

وأضاف عضو الحوار السياسي، نتمنى من الخارجية المصرية أن تشرع في فتح أبوابها وتقدم خدماتها عبر سفارتها في طرابلس و قنصليتها في بنغازي للمواطنين الليبيين في القريب العاجل.

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