منظمة إنسانية تطالب بالتدخل الفوري لإنقاذ 42 مهاجرا قبالة سواحل ليبيا

أكدت منظمة إنسانية، أن نحو 42 مهاجرا يواجهون مخاطر على متن قارب هجرة يبحر قبالة سواحل زوارة (شمال غرب) ليبيا، مشيرة إلى أنهم اتصلوا للتو بمشروع (Alarm Phone) الإنساني.

وقال (Alarm Phone) في تغريدة له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر» اليوم الأربعاء: “إن المهاجرين يقولون إن محركهم قد تعطل وأن البحر هائج. إنهم يطلبون مساعدة فورية!، لقد أبلغنا السلطات المعنية بالأمر ونطلب منهم التدخل على وجه السرعة”.

يذكر أن المشروع التابع لمنظمة (Watch The Med) غير الحكومية، تم تأسيسه في أكتوبر 2014 من قبل شبكة ناشطين وممثلين عن المجتمع المدني في أوروبا وشمال أفريقيا، وهو لا يعنى بنشاط الإنقاذ، بل يوفر رقم هاتف مجاني لإيصال نداءات استغاثة قوارب الهجرة للسلطات.