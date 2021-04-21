«المنفي» يكلف الوحدات العسكرية في الجنوب بالتعامل مع أي أهداف معادية

أمر محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، كافة الوحدات العسكرية المتواجدة بالجنوب إلى اتخاذ الإجراءات الفورية بتأمين وحماية الحدود الليبية الجنوبية.

وقال تكليف صادر عن مكتب القائد الأعلى، والذي حمل رقم (11): “إلى كافة الوحدات العسكرية المتواجدة بالجنوب. تتخذ الإجراءات الفورية بتأمين وحماية الحدود الليبية الجنوبية والتعامل مع أي أهداف معادية مع إبلاغنا بتطورات الأوضاع لحظة بلحظة”.

وطالب التكليف، القوات بضرورة مراعاة أقصى درجات الحيطة والحذر والاستعداد للتعامل مع أي طارئ في حينه.

وكان مجلس النواب، قد طالب أمس الثلاثاء، رئيس المجلس الرئاسي والحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الحدود الجنوبية تحسبًا لتداعيات الوضع في تشاد، مشددا على ضرورة إسراع اللجنة العسكرية 5+5، في توحيد المؤسسة العسكرية لضمان أمن البلاد واستقرارها.

وأهاب المجلس، بكافـة الجهات المختصة بحماية البلاد وأمنها من المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة والقيادة العامة للقوات المسلحة وحكومة الوحدة الوطنية، باتخاذ كافة الإجراءات العاجلة والحازمة من أجل تأمين وحماية البلاد وحدودها الجنوبية وصون سيادتها.

يشار إلى أن الجيش التشادي، قد أكد أمس الثلاثاء، مقتل الرئيس إدريس ديبي، متأثرا بإصابته خلال معارك كان يشارك فيها على الجبهة، حيث جاء مقتله غداة إعلان فوزه بولاية رئاسية سادسة.

وقال المتحدث باسم الجيش، الجنرال عزم برماندوا أغونا، في بيان عبر التلفزيون التشادي: “إن رئيس الجمهورية إدريس ديبي إيتنو لفظ أنفاسه الأخيرة مدافعا عن وحدة وسلامة الأراضي في ساحة المعركة، نعلن ببالغ الأسى للشعب التشادي نبأ وفاة ماريشال تشاد في الثلاثاء 20 أبريل 2021″.