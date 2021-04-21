بليحق : حكومة “الدبيبة” ستعيد الميزانية المعدلة في بحر 10 أيام

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أكد المتحدث باسم مجلس النواب، عبدالله بليحق، أن مجلس النواب عقد أمس الثلاثاء، جلسته الرسمية بمقره المؤقت بمدينة طبرق، برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس النواب وحضور النائب الثاني، وذلك للتصويت على 6 ملفات، على رأسها مشروع الميزانية العامة للدولة.

بلحيق أوضح – في تصريحات صحفية – أن المجلس بدأ جلسته باستكمال المداولة والمناقشة حول مشروع قانون الميزانية العامة للدولة لعام 2021م، والمقدم من حكومة الوحدة الوطنية، مبينًا أنه تم التصويت بالأغلبية على إرجاع مشروع القانون إلى حكومة الوحدة، بهدف تعديله، وفقا لملاحظات السادة أعضاء مجلس النواب، ووفقا لما ورد في تقرير لجنة التخطيط والموازنة العامة والمالية بمجلس النواب، وأيضا تقرير ديوان المحاسبة.

وأشار بلحيق، إلى أن حكومة الوحدة ستعيد مشروع القانون إلى مجلس النواب مرة أخرى في “بحر عشرة أيام”، على حد قوله، لافتا إلى أنه تم التصويت أيضا بأغلبية الحضور على اعتماد الصديق الصور نائبا عاما للبلاد.

وذكر أنه تم أيضا التصويت على عقد جلسة في مدينة طرابلس خلال الفترة القادمة، إضافة إلى التصويت على إصدار بيان باسم مجلس النواب حول الأحداث المؤسفة التي تمر بالدولة والصديقة تشاد، بغية التأكيد على الأجهزة الأمنية بمتابعة الأوضاع الأمنية في المناطق الجنوبية لاسيما الحدود الليبية التشادية.

ولفت المتحدث باسم مجلس النواب، إلى أنه تم التصويت كذلك على إحالة مشروع قانون السحر والشعوذة إلى اللجنة التشريعية بمجلس النواب للنظر فيه، بالإضافة إلى التصويت على تشكيل لجنة للتحقيق مع وزير حكم المحلي بحكومة الوحدة الوطنية.‎

وعقد مجلس النواب، أمس الأول الإثنين، جلسة رسمية في طبرق؛ لمناقشة مشروع قانون ميزانية الجديدة، حيث طالب لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بالمجلس تقديم تقريرها حول مشروع القانون لمجلس النواب، للإطلاع عليه قبل انعقاد الجلسة.

وكانت لجنة التخطيط والمالية والموازنة العامة بمجلس النواب أصدرت تقريرًا حول مشروع قانون الميزانية يؤكد أن الإنفاق الذي يصل لقرابة 100 مليار دينار خلال أقل من سنة سيكون أثره سيئًا على الاقتصاد الوطني، مبينا أن الميزانية أعدت دون مراعاة أهداف الحكومة الحقيقية، وظروفها الاقتصادية.