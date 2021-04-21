السوق الموازية: تراجع الدولار وارتفاع اليورو والإسترليني أمام الدينار

تباينت أسعار العملات الدولية الأكثر تداولًا في السوق الموازية مقابل الدينار، في تعاملات اليوم الأربعاء، مقارنة مع أمس الثلاثاء.

وتراجع سعر الدولار بشكل طفيف إلى 5.13 دينار مقابل 5.14 دينار، أمس، بينما ارتفع اليورو إلى 6.15 دينار من 6.10 دينار، والجنيه الإسترليني إلى سبعة دنانير مقابل 6.95 دينار أمس، حسب تجار وصفحات معنية بالسوق على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وزادت الليرة التركية قرشا، مسجلة 0.64 دينار مقابل 0.63 دينار، أمس، وبيعت العملة التونسي بـ1.88 دينار مقابل 1.86 دينار أمس.

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