المنفي يكلف باتخاذ الإجراءات الفورية لتأمين الحدود الجنوبية

أخبار ليبيا24

أصدر رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي، بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، قرارا باتخاذ الإجراءات الفورية بتأمين وحماية الحدود الليبية الجنوبية.

ووجّه المنفي في القرار، التعليمات إلى كافة الوحدات العسكرية المتواجدة في الجنوب، بالتعامل مع أي أهداف معادية وإبلاغه بتطورات الأوضاع لحظة بلحظة.

وشدد القائد الأعلى رئيس المجلس في القرار، على مراعاة أقصى درجات الحيطة والحذر والاستعداد مع أي طارئ في حينه.

وكان مجلس النواب طالب اليوم الأربعاء بكافة الجهات المختصة بحماية البلاد وأمنها من المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة والقيادة العامة للقوات المسلحة وحكومة الوحدة الوطنية باتخاذ كافة الإجراءات العاجلة والحازمة من أجل تأمين وحماية البلاد وحدودها الجنوبية وصون سيادتها .

كما دعا مجلس النواب “اللجنـة العسكرية (5+5) بالإسراع في توحيد المؤسسـة العسكريـة لضمان أمن واستـقـرار البلاد وتأميـن حدودهـا وصون سيادتها “.

وأعلن الجيش التشادي أمس الثلاثاء أن الرئيس ديبي، الذي حكم البلاد لأكثر من 30 عاما، لقي حتفه على جبهة القتال مع المتمردين الشماليين.

وأفاد المتحدث باسم الجيش عظيم برمينداو أجونا في بث تلفزيوني بأن مجلسا انتقاليا يضم مجموعة من كبار ضباط الجيش اختار الجنرال محمد كاكا، ابن ديبي، رئيسا مؤقتا للبلاد.