مذكرة تفاهم: معاملة الليبيين مثل المصريين في تلقي العلاج

وقع وزير الصحة بحكومة الوحدة الوطنية الموقتة د.علي الزناتي ووزيرة الصحة المصرية د.هالة زايد مذكرة تفاهم في مجال الصحة، إذ اتفق الطرفان على معاملة الليبيين معاملة المصريين في تلقي العلاج والاستفادة من خدمات المؤسسات العلاجية المصرية العامة والخاصة وفق أسعار التأمينات الخاصة بالمصريين، وتسهيل دخول المرضى الليبيين وسيارات الإسعاف إلى مصر.

ونصت الاتفاقية التي وقعت في مقر رئاسة الوزراء في طرابلس مساء الثلاثاء على التعاون المشترك في مجالات التدريب وتنمية الموارد الصحية خاصة بين مركز تنمية القوى العاملة الطبية في ليبيا والمعهد الوطني للتدريب في جمهورية مصر العربية، كما تكفل الجانب المصري بإعارة واستجلاب العناصر الطبية والطبية المساعدة لتغطية العجز ورفع القيود على سفر هذه العمالة إلى ليبيا.

اقرأ أيضا: التوقيع على 11 وثيقة لتعزيز التعاون بين مصر وليبيا

ونصت الاتفاقية على أن يزود الجانب المصري الجانب الليبي بإمدادات الأكسجين الطبي المسال للاستجابة لأية أزمة تحدث بسبب جائحة كورونا، وقد دخلت الاتفاقية حيز التنفيذ منذ توقيعها.

ويوم الثلاثاء، وقعت الحكومة المصرية برئاسة مصطفى مدبولي، وحكومة الوحدة الوطنية الموقتة برئاسة عبدالحميد الدبيبية، اليوم الثلاثاء، على 11 وثيقة لتعزيز التعاون بين البلدين في مجالات مختلفة، بحسب ما أعلنه مجلس الوزراء المصري. وجاء التوقيع خلال زيارة أجراها وفد رفيع المستوى من الحكومة المصرية برئاسة مدبولي، إلى العاصمة طرابلس، رفقة عدد من الوزراء المصريين.

يمكن قراءة الخبر من المصدر من هنا