اللجنة الرباعية الدولية تؤكد دعمها القوي لانتخابات 24 ديسمبر

عبر أعضاء اللجنة الرباعية الدولية لليبيا في اجتماعهم السادس أمس، عن دعمهم القوي لإجراء الانتخابات في الرابع والعشرين من ديسمبر القادم، ومناقشة كيفية توفير الدعم المنسق للجنة العليا للانتخابات، خاصة لجهة نشر بعثات مراقبة تابعة لأطراف الرباعية، إلى ذلك شدد المشاركون في الاجتماع على أهمية احترام قرار الأمم المتحدة حظر توريد السلاح إلى ليبيا، داعين إلى سحب كافة القوات الأجنبية والمرتزقة من البلاد.
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قناة ليبيا
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