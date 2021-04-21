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المنفي يهنئ رئيس النيجر بشهر رمضان ويبحثان أوضاع تشاد

تم النشر منذُ 29 ثانية
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مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24
صحيفة الساعة 24
مصدر الخبر / صحيفة الساعة 24

أجرى رئيس المجلس الرئاسي الدكتور محمد المنفي، اليوم الأربعاء، اتصالا هاتفيا برئيس النيجر محمد بازوم، هنأه خلاله بانتخابه رئيسا للبلاد، وبحلول شهر رمضان المبارك.

وبحسب إيجاز صحفي للمكتب الإعلامي للمجلس،  تناول الجانبان خلال الاتصال العلاقات الثنائية بين البلدين ، كما تبادلا وجهات النظر حول الأوضاع الحالية في جمهورية تشاد، مؤكدين على ضرورة أن يضطلع الاتحاد الافريقي بدوره لاتخاذ خطوات لتخفيف التوتر في المنطقة، مؤكدين على ضرورة التنسيق المستمر والمشترك بين البلدين لإيجاد حل للقضايا المصيرية المشتركة ولضمان الاستقرار.

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عن مصدر الخبر

صحيفة الساعة 24

صحيفة الساعة 24

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