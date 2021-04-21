وزارة التعليم تعدل موعد امتحانات الشهادتين الإعدادية والثانوية

أصدر وزير التعليم بحكومة الوحدة الوطنية، اليوم الأربعاء، قرارا يقضي بتعديل مواعيد الامتحانات للشهادتين الاعدادية والثانوية للعام الدراسي الحالي 2020-2021.

وبموجب التعديل، ستكون الامتحانات النهائية لطلبة الشهادة الإعدادية في الفترة من 21 أغسطس إلى 2 سبتمبر 2021، فيما ستكون امتحانات نهاية العام الدراسي لطلاب الشهادة الثانوية خلال الفترة من 4 إلى 15 سبتمبر 2021.

وستكون عطلة المعلمين بحسب القرار خلال الفترة من 2 إلى 28 أكتوبر 2021، بينما ينطلق العام الدراسي القادم 2022/2021 لجميع مراحل التعليم الأساسي والثانوي بداية من يوم الأحد 7 نوفمبر 2021.