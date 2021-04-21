تونس تنوي إغلاق الحدود مع ليبيا

كشفت وزارة الصحة التونسية اليوم الأربعاء عزمها إغلاق الحدود مع ليبيا لمنع تفشي السلالة الجنوب افريقية لفيروس كورونا بالبلاد.

وأعلن مدير معهد باستور ورئيس لجنة التلقيح في وزارة الصحة التونسية هاشمي لوزير أن «تونس تعتزم إغلاق حدودها مع ليبيا وفرنسا بعد ظهور السلالة جنوب الافريقيّة لفيروس كورونا في ليبيا والسلالة البرازيلية في فرنسا» وفق ما نقلت اذاعة «موازييك» المحلية. مشيرا إلى «تداول هذه النقطة في المجلس العلمي منذ يومين وسنتخذ هذا القرار بناء على تطور الوضع».

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كما أكد وزير الصحة التونسي فوزي المهدي امس الثلاثاء ان فرض التحاليل في كل المعابر الحدودية يعود إلى انتشار السلالة الجنوب افريقية في ليبيا. و تقرر في تونس تعليق استخدام لقاح «استرزينيكا» البريطاني في الوقت الحالي، بسبب الآثار الجانبية التي يمكن أن تحدث وترتبط بشكل أساسي بتخثر الدم.

وفي نوفمبر الماضي أعادت تونس وليبيا فتح حدودهما المشتركة بعد إغلاق دام سبعة أشهر بسبب تفشي فيروس «كورونا» مع تنفيذ بروتوكول صحي مشترك في وقت ينتظر عودة الرحلات الجوية على متن الخطوط التونسية «تونيسار»، انطلاقًا من مطار قرطاج الى طرابلس الأسبوع المقبل.

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