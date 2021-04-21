جامعة مصراتة تطلق النسخة العاشرة من موسمها الثقافي الرمضاني

أطلق مكتب الجودة وتقييم الأداء بجامعة مصراتة، الموسم الرمضاني العاشر للجامعة بكلية الآداب.

ويتضمن الموسم الرمضاني، عدة محاضرات، تاريخية وثقافية.

وبدأ الموسم الرمضاني بجامعة مصراتة، يوم التاسع من شهر رمضان المبارك، بمحاضرة للدكتور محمود ملودة بعنوان “مصراتة قبل مائة عام في الشعر الشعبي”، وترأس الجلسة الدكتور أحمد الجرم.

كما سيشهد الموسم الثقافي الرمضاني، محاضرة يوم الحادي عشر من شهر رمضان، للدكتور مصطفى العائب بعنوان “شرح في ظلمات أزمة الكهرباء”،وسيترأس الجلسة الدكتور مصطفى الشريف.

وفي اليوم الثالث عشر من شهر رمضان، سيُلقي الدكتور ميلاد الصل محاضرة بعنوان “البيئة في التراث الليبي” ويترأس الجلسة الدكتور محمد الغزال، وفي اليوم الخامس عشر من رمضان، سيقدم الدكتور أحمد علي اميمة محاضرة بعنوان “دور العلماء في مواجهة الغلوّ- الإمام أحمد زروق نموذجا”، ويترأس الجلسة الدكتور علي جمال.

ويوم الخميس السابع عشر من شهر رمضان، سيقدم الدكتور محمد الغزال محاضرة بعنوان “جودة الأداء التدريسي” ويترأس الجلسة الدكتور حسن الشهوبي.

وفي آخر أيام الموسم الرمضاني بجامعة مصراتة، يوم التاسع عشر من شهر رمضان، سيقدم الأستاذ عبدالمجيد الفضيل محاضرة بعنوان “تخفيض قيمة الدينار الليبي- أسباب وتداعيات”، وسيرأس الجلسة الأستاذ سالم قجبونة.

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