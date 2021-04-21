“اصميدة”: لو كان “بن نائل” موجوداً لتمركز في جبال تيبستي دون انتظار أوامر وإمكانيات

أشاد لكاتب والمحلل السياسي، أبو القاسم اصميدة، باللواء الراحل محمد بن نايل آمر اللواء 12 مشاة، و أحد أبرز القادة العسكريين الذين شاركوا ببسالة في معارك تحرير الحقول والموانئ النفطية، حيث كان له دورًا بارزًا في محاربة الإرهاب، على خلفية قرار محمد المنفي رئيس المجلس الرئاسي لكافة الوحدات العسكرية المتواجدة بالجنوب إلى اتخاذ الإجراءات الفورية بتأمين وحماية الحدود الليبية الجنوبية.

كتب “اصميدة” على حسابه بموقع فيسبوك اليوم الأربعاء: “قد نتفق أو نختلف عن توجه شخص مثل محمد بن نائل لكنه لو كان موجود اليوم لتمركز في جبال تبستي، دون انتظار اوامر وامكانيات”.

أضاف “اصميدة”: “رغم اختلافي واعتراضي على بعض المواقف لكن اليوم الوطن محتاج لسرعة مناورته وحضوره” وفق قوله.

وفي وقت سابق اليوم، أمر محمد المنفي، رئيس المجلس الرئاسي، بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، كافة الوحدات العسكرية المتواجدة بالجنوب إلى اتخاذ الإجراءات الفورية بتأمين وحماية الحدود الليبية الجنوبية.

وقال تكليف صادر عن مكتب القائد الأعلى، والذي حمل رقم (11): “إلى كافة الوحدات العسكرية المتواجدة بالجنوب. تتخذ الإجراءات الفورية بتأمين وحماية الحدود الليبية الجنوبية والتعامل مع أي أهداف معادية مع إبلاغنا بتطورات الأوضاع لحظة بلحظة”.

وطالب التكليف، القوات بضرورة مراعاة أقصى درجات الحيطة والحذر والاستعداد للتعامل مع أي طارئ في حينه.

وكان مجلس النواب، قد طالب أمس الثلاثاء، رئيس المجلس الرئاسي والحكومة باتخاذ إجراءات عاجلة لحماية الحدود الجنوبية تحسبًا لتداعيات الوضع في تشاد، مشددا على ضرورة إسراع اللجنة العسكرية 5+5، في توحيد المؤسسة العسكرية لضمان أمن البلاد واستقرارها.