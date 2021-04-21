المجلس الرئاسي يعقد اجتماعا مع الدبيبة واتفاق على تأمين حدود ليبيا عسكريا تجاه تشاد

اجتمع رئيس المجلس الرئاسي محمد المنفي وأعضاء المجلس موسى الكوني د عبدالله اللافي برئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، أمس الثلاثاء.

و تناول الاجتماع آخر المستجدات حول الأحداث الدائرة بالجارة تشاد لما لها من تأثير على الجانب الأمني في الجنوب الليبي، وقد أوعز المجلس الرئاسي بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي إلى كافة الوحدات العسكرية المتواجدة بالجنوب باتخاذ الإجراءات الفورية بتأمين وحماية حدود ليبيا الجنوبية والتعامل مع أي أهداف معادية والإبلاغ عن تطورات الأحداث لحظة بلحظة ومراعاة أقصى درجات الحيطة والحذر والاستعداد للتعامل مع أي طارئ في حينه.

كما ناقش الاجتماع عدد من القضايا ذات العلاقة بالجانب الخدمي ومن أهمها موضوع الكهرباء، والاستمرار في توريد وتوزيع لقاح كورونا المستجد على كافة مناطق ليبيا.