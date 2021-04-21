تونس قد تلجأ إلى غلق حدودها مع ليبيا وفرنسا

قال عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا الهاشمي الوزير إن تونس قد تلجأ إلى غلق الحدود مع ليبيا وفرنسا للتصدي لتفشي السلالات المتحورة من فيروس كورونا المستجد.

وأكد الوزير, في تصريح إعلامي اليوم الأربعاء, أن السلالة البريطانية انتشرت في تونس, مضيفا بقوله:” اليوم يجب أن نكون يقظين لأن السلالة الجنوب افريقية اكتشفت في ليبيا, كما تم اكتشاف السلالة البرازيلية في فرنسا”.

وتابع: ”قد تلجأ الدولة التونسية إلى غلق الحدود مع الدولتين المذكورتين وقد تم تداول هذه النقطة في المجلس العلمي منذ يومين وسنتخذ هذا القرار بناء على تطور الوضع”.

وكانت قالت الناطقة الرسمية باسم اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا جليلة بن خليل قد صرحت, الثلاثاء, بأن تشديد الرقابة على الحدود البرية والجوية من بين المواضيع التي تمت مناقشتها يوم أمس خلال اجتماع اللجنة.

وأضافت بن خليل أنه سيتم اللجوء إلى غلق الحدود إذا ما تطلب الوضع ذلك’ خاصة في ظل انتشار السلالات المتحورة.

وأوضحت أن ليبيا, على سبيل المثال, تشهد انتشارا لسلالة “جنوب إفريقيا”، وهو ما يتطلب تشديد الرقابة أكثر على الحدود مع الجارة الليبية.